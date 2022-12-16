20 граждан Азербайджана реадмиссированы из Германии

20 граждан Азербайджана реадмиссированы из Германии.

20 граждан Азербайджана реадмиссированы из Германии.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе.

В рамках соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", 15 декабря 20 граждан Азербайджанской Республики были высланы из Федеративной Республики Германия. Процесс возвращения осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией коронавируса.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по реинтеграции возвращенных граждан Азербайджанской Республики и разрешению возможных трудностей, с которыми они могут столкнуться.