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Азербайджанские полицейские пройдут обучение в Национальной полицейской академии Турции

Азербайджанские полицейские пройдут обучение в Национальной полицейской академии Турции 20 молодых сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) были отобраны для обучения в 2022-2023 учебном году в Центре подготовки начальников полиции Национальной полицейской академии Турции.
Происшествия
24 сентября 2022 г. 12:55
Азербайджанские полицейские пройдут обучение в Национальной полицейской академии Турции

20 молодых сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) были отобраны для обучения в 2022-2023 учебном году в Центре подготовки начальников полиции Национальной полицейской академии Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

По указанию министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова посредством “Автоматизированной кадровой информационной системы” МВД и в соответствии с критериями были отобраны 20 молодых сотрудников полиции, имеющих степень бакалавра, хорошее знание турецкого языка, физическую подготовку, широкий кругозор, умеющих работать с современными информационными технологиями.

Их документы были направлены в соответствующее учебное заведение Турции.

"В.Эйвазов на встрече с прошедшими отбор сотрудниками поздравил их и с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между министерствами внутренних дел двух братских стран. Он также посоветовал сотрудникам во время обучения воспользоваться опытом турецких коллег, постоянно работать над собой, повышать уровень знаний и физической подготовки", - отметили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan 20 gənc polis Türkiyə Milli Polis Akademiyasında təhsil alacaq

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