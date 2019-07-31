187 связанных со взяточничеством и мошенничеством уголовных дел в отношении 316 лиц направлены в суды - ОФИЦИАЛЬНО

Завершено следствие и направлено на рассмотрение судов 187 уголовных дел в отношении 316 лиц по фактам, связанным со взяточничеством, злоупотреблением и превышением должностными полномочиями, расточительством, мошенничеством и пр.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на расширенном оперативном совещании в Генпрокуратуре, посвященном итогам обсуждений, проведенных на региональных совещаниях, и работам, проделанным по направлениям деятельности в первом полугодии 2019 года, предусмотренным в законе "О прокуратуре".

По информации, за время следствия по направленным в суды уголовным делам обеспечена выплата 14 млн 997 тыс. манатов из нанесенного ущерба в размере 45 млн 568 тыс. манатов. Были приняты предусмотренные законом меры в целях возмещения остальной части нанесенного ущерба.