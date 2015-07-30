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    ​18-летний парень утонул в Куре

    По факту ведется расследование

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В части реки Кура, проходящей через сабирабадское село Ханкечен, утонул 18-летний парень.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), тело Мустафаева Балоглана Гюльоглан оглу 1997 г.р. было извлечено из воды спасателями-водолазами МЧС в 10 метрах от места, где он утонул.

    После извлечения из воды тело Б.Мустафаева было передано в соответствующие инстанции.

    По факту ведется расследование.

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