​18-летний парень утонул в Куре

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В части реки Кура, проходящей через сабирабадское село Ханкечен, утонул 18-летний парень.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), тело Мустафаева Балоглана Гюльоглан оглу 1997 г.р. было извлечено из воды спасателями-водолазами МЧС в 10 метрах от места, где он утонул.

После извлечения из воды тело Б.Мустафаева было передано в соответствующие инстанции.

По факту ведется расследование.