Пострадавший от рук 16-летнего парня дал показания в суде

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Мица Юрия Александровича, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова показания дали обвиняемый и потерпевший Фаиг Тахиров.

Очередное заседание суда назначено на 25 января.

Отметим, что 24 сентября 2015 года на проспекте Гара Гараева Низаминского района житель города Баку Фаиг Тахиров получил ножевые ранения. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Низаминского районного управления полиции, в качестве подозреваемого был задержан житель города Баку Миц Юрий, 2000 года рождения.