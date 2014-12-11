​15 граждан Азербайджана выдворены с территории России

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ УФССП по Астраханской области в этом году фактически выдворило 222 нелегальных мигранта за пределы страны.

Как передает Report, большая их часть — граждане ближнего зарубежья.

139 граждан Узбекистана подверглись административному выдворению за нарушение правил пребывания в Российской Федерации. Они занимались сезонными полевыми работами в Астраханской области.

В течение текущего года среди нелегальных мигрантов были выявлены: 23 гражданина Таджикистана, 18 китайцев, 15 азербайджанцев, пять украинцев, четыре казаха, три белоруса, три армянина, два киргиза, три туркмена, два грузина и два вьетнамца.

Также были выдворены по одному гражданину Сирии, Великобритании, Боснии и Герцеговины.

Из федерального бюджета на покупку проездных документов для выдворения нелегальных мигрантов были потрачены свыше 1 млн 392 тысяч рублей.