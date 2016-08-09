 Наверх
    Закрыть фоторежим

    130 сотрудников Государственного таможенного комитета Нахчывана привлечены к административной ответственности

    32 сотрудника наказаны за нарушение требований служебно-административных правил

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ За первое полугодие этого года 130 сотрудников Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики привлечены к административной ответственности за недостатки в работе.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Асеф Мамедов.

    Он отметил, что 32 сотрудника наказаны за нарушение требований служебно-административных правил, а в отношении 98 сотрудников  были применены дисциплинарные наказания по результатам аудита. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi