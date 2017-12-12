11 отравившихся во время пожара в Мингячевире обратились в больницу - ФОТО

© Report

Мингячевир. 12 декабря. REPORT.AZ/ Количество обратившихся в больницу людей, отравившихся в результате пожара в городке для вынужденных переселенцев в Мингячевире, достигло 11 человек.

Как передает ширванское бюро Report, они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи и частных автомобилях.

Ночью три человека в тяжелом состоянии были взяты под контроль, некоторые были отпущены домой после оказания первой медпомощи. Состояние этих людей нормальное.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в городке для вынужденных переселенцев, расположенном на шоссе Мингячевир-Халдан. Пожар произошел в результате короткого замыкания на 6 этаже в 3 блоке 8-этажного здания.

К месту были привлечены несколько пожарных расчетов МЧС.

По предварительным данным, 5 отравившихся дымом человек были госпитализированы, еще 3 увезены на машинах скорой помощи.

Пожар потушен.