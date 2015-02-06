​1 690 иностранцев должны покинуть Азербайджан в течение 48 часов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ За январь текущего года установлены 2 239 случаев нарушения иностранцами требований административного законодательства, связанные с правилами нахождения, временного или постоянного проживания на территории Азербайджана. Из них 12 человек получили новые документы, позволяющие временно или постоянно проживать на территории Азербайджана, взамен утерянных, в отношении 246 человек был применен штраф и легализовано их проживание на территории страны, 1 690 иностранцам предписано покинуть страну в течение 48 часов, в отношении 291 человек принято решение выдворить их за пределы страны в административном порядке. Об этом сообщили Report в Государственной миграционной службе Азербайджана.

В целом, в течение месяца в Государственную миграционную службу поступило 6 695 обращений от иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, связанных с продлением срока пребывания на территории страны, выдачей разрешения на временное или постоянное проживание, получение, отказ, восстановление гражданства, определение гражданской принадлежности и статуса беженца, выдачей разрешения на осуществление трудовой деятельности и продлением сроков имеющихся разрешений. Каждое из обращений было рассмотрено в отдельности в соответствии с требованиями законодательства страны и приняты соответствующие решения.

Также за прошлый месяц зарегистрированы обращения от 55 543 иностранцев в связи с их регистрацией по месту жительства.

Наряду с этим, сотрудниками соответствующих структурных подразделений службы были проведены проверки на 20 объектах предпринимательства, в ходе которых были установлены случаи привлечения к оплачиваемой трудовой деятельности иностранцев или лиц без гражданства с нарушением требований законодательства страны. В результате предпринятых мер на 19 объектах предпринимательства установлены случаи нарушения правил привлечения к трудовой деятельности иностранцев или лиц без гражданства.