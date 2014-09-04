Стали известны подробности убийства в Гарадаге

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Личность преступника, совершившего убийство жителя поселка Сахиль Гарадагского района Шабана Набиева, установлена. Как сообщили Report в Гарадагском РУП, житель поселка Ильгар Гулиев на почве ссоры выстрелил из ружья в своего земляка, раннее судимого Ш. Набиева, а затем покинул место происшествия. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника.

Отметим, что И. Гулиев является сыном Алескера Гулиева, которого Ш. Набиев застрелил 9 января 2007 года. И. Гулиев убил Ш. Набиева из мести за своего отца.