Сотрудники аппарата омбудсмена провели проверки в тюрьме пенитенциарной службы

Целью визитов являлась проверка информации, поступившей на адрес омбудсмена и ознакомление с условиями содержания и отношения к заключенным. В проверке также принял участие врач - член НПГ.
В соответствии с требованиями факультативного протокола был произведен осмотр всех объектов тюрьмы и следственного изолятора, в том числе карцера, комнат карантина и всех камер корпусов, где содержатся заключенные. В ходе визита сотрудниками НПГ были также проведены индивидуальные встречи с заключенными, изучены необходимые документы и протоколы.
Уполномоченный аппарата омбудсмена ознакомил с результатами исследований министерство юстиции.
News DepartmentАвтор новости
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