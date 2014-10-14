Состоялось заседание Пленума Конституционного суда

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное открытое судебное заседание Пленума Конституционного суда по особому конституционному производству под председательством Фархада Абдуллаева. Как сообщает Report, на заседании на основании обращения Шекинского Апелляционного суда было рассмотрено конституционное дело о принадлежности суду апелляционной инстанции обязанности содействия участникам процесса в замене ложных видов иска 13-й статьи Административно-процессуального кодекса Азербайджана на приемлемые. Заслушав доклад судьи С.Гасанова по данному делу, выступления представителей заинтересованных субъектов и специалистов, заключение эксперта, а также изучив и обсудив материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

В принятом постановлении говорится, что положение "замены ложных видов иска" на "приемлемые" 13-й статьи Административно-процессуального кодекса Азербайджана относится к административному судопроизводству в связи с рассмотрением судом первой инстанции и не может быть применена в административном апелляционном производстве.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано ни одним органом или лицом.