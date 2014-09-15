Сбитый пешеход скончался спустя два месяца после ДТП

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Вчера в больнице скончался Камран Алиев, которого 22 июля на проспекте Азадлыг Наримановского района сбил автомобиль марки Lexus. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, во время наезда на пешехода за рулем иномарки находился житель г.Баку Намиг Мамедов.

Потерпевший был незамедлительно доставлен в больницу, где в течение двух месяцев медики боролись за его здоровье. Однако спасти жизнь пострадавшему им так и не удалось.

По данному факту в Наримановском районном управлении полиции продолжается расследование.