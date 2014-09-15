Родственник заключенного пытался пронести нож в тюрьму

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В колонии №11 г. Баку предотвращена попытка пронести запрещенный предмет на территорию исправительного учреждения. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства юстиции.

Так, в ходе личного досмотра и досмотра вещей Джавида Исаева, в кармане его брюк был обнаружен и изъят нож заводского производства. Д. Исаев пришел на краткосрочное свидание к своему брату Мушвигу Адалят оглы Исаеву, заключенному колонии №11 и осужденному по статье 234.3 (изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Азербайджана.

По данному факту ведется следствие.