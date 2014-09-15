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    Родственник заключенного пытался пронести нож в тюрьму

    В колонии №11 предотвращена попытка пронести запрещенный предмет

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В колонии №11 г. Баку предотвращена попытка пронести запрещенный предмет на территорию исправительного учреждения. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства юстиции.

    Так, в ходе личного досмотра и досмотра вещей Джавида Исаева, в кармане его брюк был обнаружен и изъят нож заводского производства. Д. Исаев пришел на краткосрочное свидание к своему брату Мушвигу Адалят оглы Исаеву, заключенному колонии №11 и осужденному по статье 234.3 (изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Азербайджана.  

    По данному факту ведется следствие.

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