Разыскиваемые в России восемь человек задержаны в Азербайджане

14 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали 8 человек, которые находились в розыске в Российской Федерации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

D результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска были задержаны Насуд Гулиев, разыскиваемый по статье 162 УК РФ (разбой), Фархад Абдуллаев, разыскиваемый по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и Нурлан Алигусейнов, разыскиваемый по статье 161 УК РФ (грабеж).

Также сотрудниками районного отделения полиции города Лянкаран задержан Ульфат Мамедов, разыскиваемый по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).

Сотрудниками Гёранбойского районного отделения полиции, задержан Араз Алиев, разыскиваемый по статье 161 УК РФ (грабеж).

Помимо этого, сотрудниками Балакянского районного отделения полиции, задержаны два брата, Мехман и Гаджией Джогиевы, которые находились в розыске в РФ по ст. 162 УК РФ (разбой).

Также сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Сальянского районного отделения полиции, задержан Огтай Самедов, разыскиваемый по ст. 108 (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и ст. 206 (захват заложника) УК РФ.