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    Представители аппарата омбудсмена встретились с отбывающими наказание оппозиционерами

    Члены группы встретились с Мовсумом Самедовым, Тофиком Ягублу и Сардаром Алибейли

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Члены национальной превентивной группы аппарата омбудсмена (АО) Азербайджана посетили колонии № 12, 13 и 14.

    Как сообщили Report в пресс-службе АО, сотрудники аппарата встретились с заключенным колонии №12 Мовсумом Самедовым и ознакомились с условиями его содержания.

    Представители аппарата также встретились с содержащимся в комнате карантина колонии №13 Тофиком Ягублу и заключенным колонии №14 Сардаром Алибейли. Сотрудники АО ознакомились с состоянием их здоровья. Оба заключенных не выразили недовольства по поводу условий содержания и обращения с ними.

    Отметим, что М.Самедов является главой Исламской партии Азербайджана, а Т.Ягублу - заместителем главы партии Мусават.

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