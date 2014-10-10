Представители аппарата омбудсмена встретились с отбывающими наказание оппозиционерами

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Члены национальной превентивной группы аппарата омбудсмена (АО) Азербайджана посетили колонии № 12, 13 и 14.

Как сообщили Report в пресс-службе АО, сотрудники аппарата встретились с заключенным колонии №12 Мовсумом Самедовым и ознакомились с условиями его содержания.

Представители аппарата также встретились с содержащимся в комнате карантина колонии №13 Тофиком Ягублу и заключенным колонии №14 Сардаром Алибейли. Сотрудники АО ознакомились с состоянием их здоровья. Оба заключенных не выразили недовольства по поводу условий содержания и обращения с ними.

Отметим, что М.Самедов является главой Исламской партии Азербайджана, а Т.Ягублу - заместителем главы партии Мусават.