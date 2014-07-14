Посольство Ирана опровергло информацию о смерти известного иранского профессора в Баку

Баку. 14 июля. Баку. REPORT.AZ/ Посольство Ирана в Азербайджане опровергло информацию о смерти в Баку известного иранского профессора, хирурга азербайджанского происхождения Джавада Хейата.

Как сообщили REPORT в пресс-службе посольства, информация в некоторых азербайджанских СМИ, о том, что 89-летний Дж.Хейат умер в Баку, не соответствует действительности.

Отметим, что Д. Хейат прибыл в июле с визитом в Баку и провел здесь ряд встреч.

Впоследствии в ряде азербайджанских СМИ была распространена информация, что он умер в Центральной Клинической Больнице.