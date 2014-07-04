Полиция США обратилась в Интерпол в связи с пропавшей азербайджанкой

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ США обратились в Интерпол в связи с азербайджанкой, пропавшей в 2011 году в Бостоне.

Как сообщает REPORT, информация об этом размещена на сайте Интерпола. В ней сообщается, что в 2011 году Эвелин Велибекова (1987 г.р.) пропала в Бостоне. Несмотря на продолжительные поиски полиции США, найти ее не удалось, после чего было принято обращение в Интерпол. В настоящий момент международный розыск Э. Велибековой продолжается.

В полиции США заявили, что гражданку Азербайджана Э. Велибекову в последний раз видели 16 июля 2011 года, когда она шла на работу в ресторан «Ареа 4» в Кембридже.