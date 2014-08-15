Орхан Зейналов обратился в посольство Азербайджана в России

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Осужденный за убийство москвича Орхан Зейналов надеется, что власти Азербайджана помогут ему добиться возможности отбывать срок на родине. Как сообщает Report со ссылкой на газету "Известия", адвокат заключенного Виктор Аникушкин обратился с соответствующим запросом от имени О. Зейналова в посольство Азербайджана в России.

"Посольство Азербайджана может повлиять на решение о месте, где может отбывать срок Зейналов. Я уже ходил в посольство, сейчас мы ведем консультации", — заявил В. Аникушкин, добавив, что если Зейналову не удастся попасть на родину, он будет проситься в одну из колоний на территории российского Северного Кавказа, так как там "есть его земляки".

Напомним, 28 июля Мосгорсуд признал О. Зейналова виновным в убийстве москвича Егора Щербакова и приговорил его 17 годам заключения. Кроме того, судья взыскал с него 3 миллиона рублей в пользу отца погибшего.

По данным обвинения, в ночь на 10 октября прошлого года Зейналов в нетрезвом состоянии устроил перепалку с Егором Щербаковым, напал на него и ударил ножом в грудь и в спину. Это убийство привело сначала к "народному сходу", а потом к массовым беспорядкам Убийство в Бирюлеве. На стадии следствия обвиняемый выдвинул версию о самозащите, но затем стал полностью отрицать свою причастность к произошедшему инциденту.