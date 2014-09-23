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    Объявленный в розыск в России мужчина задержан в Азербайджане

    По данному факту ведется следствие

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Объявленный в розыск в Российской Федерации (РФ) мужчина задержан в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Губинского районного отделения полиции (РОП) был задержан Техран Османов, объявленный в розыск по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

    По данному факту ведется следствие.

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