Неизвестные в масках ограбили один из известных сетевых супермаркетов Баку

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку ограблен один из магазинов известной сети супермаркетов “Grandmart”.

Как сообщили Report представители правоохранительных органов, из кассы магазина, расположенного на улице Бахруза Нуриевава в Низаминском районе, было украдено 65 тысяч манатов. Во время происшествия сторож магазина отсутствовал. По данным камер видеонаблюдения, грабители были в масках.

Сообщается, что украденная сумма составляла дневную выручку магазина.