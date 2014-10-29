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    Неизвестные в масках ограбили один из известных сетевых супермаркетов Баку

    Из кассы магазина украдено 65 тысяч манатов

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку ограблен один из магазинов известной сети супермаркетов “Grandmart”. 

    Как сообщили Report представители правоохранительных органов, из кассы магазина, расположенного на улице Бахруза Нуриевава в Низаминском районе, было украдено 65 тысяч манатов. Во время происшествия сторож магазина отсутствовал. По данным камер видеонаблюдения, грабители были в масках.

    Сообщается, что украденная сумма составляла дневную выручку магазина. 

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