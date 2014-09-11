На стройке в Баку произошел несчастный случай

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку на стройке произошел очередной несчастный случай. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел (МВД), инцидент произошел в Сабунчинском районе Баку.

Так, житель Баку Рамин Аббасов во время строительных работ упал с высоты. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

По данному факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, расследуются причины инцидента.