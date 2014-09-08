Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило официальное заявление о взрыве в Хырдалане. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, на горячую линию “112” поступил звонок о том, что в недостроенном пятиэтажном жилом здании, расположенном в городе Хырдалане Абшеронского района, произошел взрыв. На место были незамедлительно привлечены силы спасательной службы МЧС. На данный момент спасатели извлекли из-под завалов троих человек, поиски еще двоих продолжаются.

МЧС будет продолжать информировать общественность по этому инциденту.