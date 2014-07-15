Мосгорсуд завершил судебное следствие по делу Орхана Зейналова

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Московский городской суд завершил судебное следствие по делу Орхана Зейналова, обвиняемого в убийстве Егора Щербакова.

Как сообщает REPORT со ссылкой на ИТАР-ТАСС, прения сторон судья назначил на 21 июля. Как ожидается, первым выступит гособвинение, которое попросит для подсудимого срок наказания.

Судья также выслушал мнение подсудимого по заявленному потерпевшим гражданскому иску в 5 млн рублей.

О. Зейналов в очередной раз не признал своей вины в совершении преступления.

Напомним, гражданин Азербайджана О.Зейналов обвиняется по ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

По версии следствия, ночью 10 октября 2013 года Зейналов, будучи пьяным, используя малозначительный повод, спровоцировал конфликт с 25-летним жителем Москвы Егором Щербаковым и во время драки убил его, ударив ножом в грудь.

Убийство в Бирюлеве Западном привело сначала к "народному сходу", а потом к массовым беспорядкам. Жители района потребовали у властей решить проблему с проживающими на юге Москвы мигрантами, в частности закрыть местную овощную базу.