 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мосгорсуд завершил судебное следствие по делу Орхана Зейналова

    Подозреваемый не признал своей вины в убийстве

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Московский городской суд  завершил судебное следствие по делу Орхана Зейналова, обвиняемого в убийстве Егора Щербакова. 

    Как сообщает REPORT со ссылкой на ИТАР-ТАСС, прения сторон судья назначил на 21 июля. Как ожидается, первым выступит гособвинение, которое попросит для подсудимого срок наказания.

    Судья также выслушал мнение подсудимого по заявленному потерпевшим гражданскому иску в 5 млн рублей.

    О. Зейналов в очередной раз не признал своей вины в совершении преступления.

    Напомним, гражданин Азербайджана О.Зейналов обвиняется по  ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

    По версии следствия, ночью 10 октября 2013 года Зейналов, будучи пьяным, используя малозначительный повод, спровоцировал конфликт с 25-летним жителем Москвы Егором Щербаковым и во время драки убил его, ударив ножом в грудь.

    Убийство в Бирюлеве Западном привело сначала к "народному сходу", а потом к массовым беспорядкам. Жители района потребовали у властей решить проблему с проживающими на юге Москвы мигрантами, в частности закрыть местную овощную базу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi