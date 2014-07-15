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    Криминальный авторитет Али Гейдаров арестован в Петербурге

    А. Гейдаров, известный как Альберт Рыжий, задержан с помощью спецназа по подозрению в организации серии грабежей

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга  вынес решение об аресте  криминального авторитета Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости.

    Гражданина Азербайджана А. Гейдарова  задержали накануне с помощью спецназа по подозрению в организации серии грабежей. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2013 года по статье "грабеж в особо крупном размере".

    По информации городской прокуратуры, преступники заманивали потерпевших в преступную схему благодаря размещению в интернете объявлений о продаже дорогостоящего внедорожника по интересной для покупателя цене. При задержании выяснилось, что А. Гейдаров находится в России нелегально.

    По ходатайству следователя, Гейдаров арестован на один месяц и 16 суток. Суд отказал защите в просьбе об освобождении под залог в 4 миллионов рублей.

    По данным СМИ, "вор в законе" Али Мусаиб оглы Гейдаров был "коронован" в Петербурге в 2012 году по инициативе криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.  Весной 2014 года полиция Петербурга предотвратила покушение на А. Гейдарова.

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