Криминальный авторитет Али Гейдаров арестован в Петербурге

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте криминального авторитета Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости.

Гражданина Азербайджана А. Гейдарова задержали накануне с помощью спецназа по подозрению в организации серии грабежей. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2013 года по статье "грабеж в особо крупном размере".

По информации городской прокуратуры, преступники заманивали потерпевших в преступную схему благодаря размещению в интернете объявлений о продаже дорогостоящего внедорожника по интересной для покупателя цене. При задержании выяснилось, что А. Гейдаров находится в России нелегально.

По ходатайству следователя, Гейдаров арестован на один месяц и 16 суток. Суд отказал защите в просьбе об освобождении под залог в 4 миллионов рублей.

По данным СМИ, "вор в законе" Али Мусаиб оглы Гейдаров был "коронован" в Петербурге в 2012 году по инициативе криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Весной 2014 года полиция Петербурга предотвратила покушение на А. Гейдарова.