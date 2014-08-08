За похищение бизнесмена в Москве задержаны 11 граждан Азербайджана

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Москве по подозрению в похищении бизнесмена задержаны 11 граждан Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, об этом заявили в пресс-службе МВД России.

По информации министерства, ее сотрудниками при поддержке бойцов спецподразделения СОБР "Рысь" ЦСН пресечена деятельность этнической организованной группы, участники которой подозреваются в похищении московского предпринимателя ради выкупа.

В июле текущего года злоумышленники похитили бизнесмена в ЮВАО Москвы и требовали с его родственников выкуп в размере 500 тысяч долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мытищинском районе Московской области были задержаны подозревамые в данном преступлении. Ими оказались 11 граждан Азербайджана в возрасте от 28 до 47 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений.