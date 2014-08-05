Защита Орхана Зейналова обжаловала вынесенный приговор

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Защита гражданина Азербайджана Орхана Зейналова обжаловала решение суда.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, таким образом, приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что в конце июля Мосгорсуд признал О.Зейналова виновным в убийстве Егора Щербакова из хулиганских побуждений, приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и взыскал 3 миллиона рублей в пользу отца погибшего. Убийство москвича вызвало волну протестов в районе Западное Бирюлево.