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    Защита Орхана Зейналова обжаловала вынесенный приговор

    Приговор еще не вступил в законную силу

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Защита гражданина Азербайджана Орхана Зейналова обжаловала решение суда.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, таким образом, приговор пока не вступил в законную силу.

    Напомним, что в конце июля Мосгорсуд признал О.Зейналова виновным в убийстве Егора Щербакова из хулиганских побуждений, приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и взыскал 3 миллиона рублей в пользу отца погибшего. Убийство москвича вызвало волну протестов в районе Западное Бирюлево.

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