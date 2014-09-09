Житель Шабрана поджег свой дом

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Житель Шабранского района намеренно совершил поджег собственного дома. Как сообщили Report в Шабранском районном отделении полиции, инцидент произошел на улице Азизбекова Шабрана. Проживающий по данному адресу житель района в состоянии алкогольного опьянения намеренно поджег свою квартиру.

Хотя во время пожара никто не пострадал, часть квартиры и предметы домашнего обихода пришли в негодное состояние. Сотрудники Шабранского районного отделения полиции задержали зачинщика инцидента М.Севдиева. Во время осмотра сгоревшего дома было обнаружено и изъято наркотическое вещество - марихуана общим весом 12,46 г. Отметим, что М.Севдиев уже был раннее судим.

По данному факту в Шабранском отделении полиции ведется следствие.