Житель Сумгаита получил серьезные ножевые ранения

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгаитe произошел случай поножовщины. Как сообщили Report в министерстве внутренних дел Азербайджана, житель города Агаселим Абдуллаев был ранен ножом. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Сумгаитского РУП и ПО №2 был задержан житель Хызы Рамиль Рагимов, подозреваемый в нанесении ножевого ранения А.Абдуллаеву.

Отметим, что Р.Рагимов уже был ранее судим.