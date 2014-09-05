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    Житель Сумгаита получил серьезные ножевые ранения

    Подозреваемый в преступлении был ранее судим

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгаитe произошел случай поножовщины. Как сообщили Report в министерстве внутренних дел Азербайджана, житель города Агаселим Абдуллаев был ранен ножом. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Сумгаитского РУП и ПО №2 был задержан житель Хызы Рамиль Рагимов, подозреваемый в нанесении ножевого ранения А.Абдуллаеву.

    Отметим, что Р.Рагимов уже был ранее судим.

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