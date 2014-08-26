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    Житель Баку ранил ножом четверых родственников

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейского участка №1 был задержан Нахид Гадашов

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Баку на почве семейно-бытовой ссоры произошло убийство. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    Так, в поселке Саган Хазарского района города Баку Нахид Гадашов, придя в дом родственника Тарлана Абдуллаева, на почве семейно-бытовой ссоры нанес ножевые ранения его жене Улькер, сыну Рахману и своему брату Джахиду. Улькер скончалась в больнице от полученных травм. В результате проведенных сотрудниками полицейского участка №1 оперативно-розыскных мероприятий Нахид Гадашов был задержан.

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