Женщина задержана при попытке передачи телефона заключенному

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинской пенитенциарной службе пресечена попытка передачи мобильного телефона заключенному.

Как сообщили Report в пенитенциарной службе минюста, в ходе розыскных мероприятий был проведен личный досмотр и досмотр вещей гражданки Угруевой Нармины Шабан гызы, жительницы села Даначи Загатальского района, которая пришла на свидание к своему мужу, Угруеву Ибрагиму Сулейман оглы, арестованного по статьям 234.2 и 237.2.1 УК и содержащегося в Шекинском пенитенциарном учреждении. В результате досмотра в сумке Угруевой были обнаружены и изъяты мобильный телефон марки Nokia и одна сим-карта.

По данному факту ведется расследование.