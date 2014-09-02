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    Женщина задержана при попытке передачи телефона заключенному

    Задержанная пыталась передать мужу спрятанный в сумке телефон

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинской пенитенциарной службе пресечена попытка передачи мобильного телефона заключенному. 

    Как сообщили Report в пенитенциарной службе минюста, в ходе розыскных мероприятий был проведен личный досмотр и досмотр вещей гражданки Угруевой Нармины Шабан гызы, жительницы села Даначи Загатальского района, которая пришла на свидание к своему мужу, Угруеву Ибрагиму Сулейман оглы, арестованного по статьям 234.2 и 237.2.1 УК и содержащегося в Шекинском пенитенциарном учреждении. В результате досмотра в сумке Угруевой были обнаружены и изъяты мобильный телефон марки Nokia и одна сим-карта.

    По данному факту ведется расследование.

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