Еще двое осужденных активистов движения "Nida" отказались от адвокатских услуг

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Еще два члена гражданского движения "Nida" - Рашад Гасанов и Узеир Мамедли отказались от услуг адвоката. Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию, распространенную движением "Nida".

В сообщении говорится, что Рашад Гасанов и Узеир Мамедли отказались от услуг правозащитника Эльчина Садыгова: "Мы благодарны Эльчину Садыгову за работу, проделанную до сегодняшнего дня. Впредь мы отказываемся от его услуг".

Отметим, что суд по тяжким преступлениям города Баку приговорил Рашада Гасанова к 7,5 годам, а Узеира Мамедли к 7 годам лишения свободы.

Напомним, что раннее другой активист движения "Nida" Рашадат Ахундов отказался от адвокатских услуг Э.Садыгова.