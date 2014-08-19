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    Еще двое осужденных активистов движения "Nida" отказались от адвокатских услуг

    Осужденные активисты движения Nida Рашад Гасанов и Узеир Мамедли отказались от услуг правозащитника Эльчина Садыгова

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Еще два члена гражданского движения "Nida"  - Рашад Гасанов и Узеир Мамедли отказались от услуг адвоката. Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию, распространенную движением "Nida". 

    В сообщении говорится, что Рашад Гасанов и Узеир Мамедли отказались от услуг правозащитника Эльчина Садыгова: "Мы благодарны Эльчину Садыгову за работу, проделанную до сегодняшнего дня. Впредь мы отказываемся от его услуг".

    Отметим, что суд по тяжким преступлениям города Баку приговорил Рашада Гасанова к 7,5 годам, а Узеира Мамедли к 7 годам лишения свободы.

    Напомним, что раннее другой активист движения "Nida" Рашадат Ахундов отказался от адвокатских услуг Э.Садыгова.

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