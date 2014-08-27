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    Для тушения пожара в Исмаиллы привлечены самолет и вертолеты

    В горной местности села Гарагая Исмаиллинского района сгорели кустарники и сухие пни

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о лесных пожарах. Как сообщили Report в министерстве, в горной местности близ села Гарагая Исмаиллинского района произошел пожар, сгорела трава, кустарники и сухие пни. Для тушения пожара были привлечены самолет и два вертолета авиаотряда МЧС, а также пожарная техника и личный состав государственной противопожарной службы. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
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