Два молодых человека получили ножевые ранения в Хырдалане

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района два молодых человека получили ножевые ранения. Как сообщили Report в Абшеронском РУП, Гашимов Мусеви (1987 г.р.), проживающий в жилом массиве Гушчулуг по адресу: ул. Гусейн Арифа, д. 55, и его друг Юсиф Алиев (1988 г. р.) получили ножевые ранения от неизвестных лиц. Направляясь на автобусе №119 из Хырдалана в сторону станции метро "20 января", между молодыми людьми и неизвестными пассажирами автобуса вспыхнула ссора. Когда Г.Гашимов и Ю.Алиев вышли из автобуса, конфликт с неизвестными продолжился на остановке, в результате чего оба молодых человека получили ножевые ранения.

В настоящее время сотрудники Абшеронского РУП проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лиц, виновных в преступлении.