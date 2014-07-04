Группа нелегальных мигрантов депортирована из Тюмени в Азербайджан

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Шестнадцать нелегальных мигрантов депортированы отделом миграционного контроля УФМС России по Тюменской области в Азербайджан.

Как сообщает REPORT со ссылкой на УФМС России по Тюменской области, нынешней ночью самолет рейсом Тюмень-Баку принял на борт сопровождаемых сотрудниками миграционной службы задержанных граждан Азербайджана.

Сотрудниками УФМС, совместно с УМВД и другими правоохранительными органами в течение июня на территории области проведены проверочные мероприятия. Всего проверено более 120 объектов торговли, жилого сектора, а так же строительства. В результате проверок иностранные граждане, нелегально находившиеся на территории Тюменской области, по решению суда подвергнуты административному выдворению.

Всего с начала года депортировано 388 нелегальных мигрантов, эта цифра в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше в три раза, что связано с ужесточением законодательства.

Согласно российскому законодательству, иностранный гражданин вправе находиться на территории страны без регистрации не более 90 суток. Нарушившим законодательство запрещено въезжать на территорию России на протяжении пяти лети. Кроме того, мигранты обязаны выплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.