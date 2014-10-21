 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гражданин России подозревается в совершении убийства на свадьбе

    Инцидент произошел в селе Гарадаш-Шихлар Агдашского района

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Российской Федерации подозревается в совершении убийства на свадьбе в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, преступление было совершено 20 октября в 22.00 в селе Гарадаш-Шихлар Агдашского района.

    Так, на свадебном торжестве, проходившем в указанном селе, гражданин Российской Федерации Арастун Ашрафли на почве ссоры нанес ранение ножом жителю села Искендеру Омарову. Пострадавший был госпитализирован, однако от полученных травм он скончался в больнице.  

    По факту совершения убийства возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.

    В связи с происшествием в Агдашском районном отделении полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi