Гражданин России подозревается в совершении убийства на свадьбе

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Российской Федерации подозревается в совершении убийства на свадьбе в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, преступление было совершено 20 октября в 22.00 в селе Гарадаш-Шихлар Агдашского района.

Так, на свадебном торжестве, проходившем в указанном селе, гражданин Российской Федерации Арастун Ашрафли на почве ссоры нанес ранение ножом жителю села Искендеру Омарову. Пострадавший был госпитализирован, однако от полученных травм он скончался в больнице.

По факту совершения убийства возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.

В связи с происшествием в Агдашском районном отделении полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.