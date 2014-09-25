Граждане Азербайджана задержаны в Стамбуле за контрабанду мобильных телефонов

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле задержаны три гражданина Азербайджана.

Как сообщает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, сотрудники таможни аэропорта обнаружили в грузе трех граждан Азербайджана и гражданина Турции контрабандные мобильные телефоны на сумму 2 млн. турецких лир (706,6 тыс. манатов). Всего в багаже было найдено 5 519 единиц мобильных телефонов.

В ходе расследования, выяснилось, что задержанные работали двумя группами. Одна группа должна была привозить телефоны из Китая, другая же - забирать грузы из таможни.

По данному факту в прокуратуре района Бакыркёй ведется следствие.