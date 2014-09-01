В Ясамальском районе задержаны правонарушители

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе г. Баку задержаны правонарушители. Как сообщили Report в Ясамальском РУП, житель указанного района Васиф Гусейнов пострадал от рук жителя Зардабского района Нуреддина Мамедова и жителя Бардинского района Абульфата Алиева.

По данному факту в Ясамальском РУП и полицейском участке №29 возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Расследуется причастность задержанных лиц к другим преступлениям, совершенным на территории района.