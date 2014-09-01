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    В Ясамальском районе задержаны правонарушители

    Расследуется причастность задержанных лиц к другим преступлениям

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе г. Баку задержаны правонарушители. Как сообщили Report в Ясамальском РУП, житель указанного района Васиф Гусейнов пострадал от рук жителя Зардабского района Нуреддина Мамедова и жителя Бардинского района Абульфата Алиева.

    По данному факту в Ясамальском РУП и полицейском участке №29 возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Расследуется причастность задержанных лиц к другим преступлениям, совершенным на территории района.

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