В этом году в Азербайджане выявлено 312 случаев бытового насилия

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В первой половине текущего года 82,9% из выявленных правонарушителей привлечены к уголовной ответственности. Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным МВД, в январе-июне 2014 года в стране совершено 12 231 преступлений или 128 преступлений на каждые 100 тысяч человек. 56,8% этих преступлений приходятся на менее тяжкие, 30,7% - не имеющие большую угрозу для общества, 12,5% - на тяжкие и особо тяжкие преступления.

В течение данного периода 2 220 преступлений совершены против личности, 5 494 - в экономической сфере, 3 787 - против общественной безопасности и общественных правил, 730 - против государственной власти. 133 из зарегистрированных преступлений составили умышленные убийства и попытки умышленного убийства, 183 - умышленное нанесение вреда здоровью, 11 - применение пыток, 16 - похищение ( в том числе 15 похищений женщин с целью женитьбы). За отчетный период 104 преступления совершены иностранными гражданами, из них 28 - гражданами стран-членов СНГ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений коррупционного характера снизилось на 61,0%, преступления, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью - на 34,3%, торговлей людьми и нарушением права собственности на землю - на 24,0%, преступления против правил безопасности передвижения и правил эксплуатации транспортного средства - на 15,6%, хулиганство - на 9,6%. В то же время зарегистрировано 1 822 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих препаратов, 28,1% из которых совершены с целью наживы.

В результате оперативно-следственных мероприятий раскрыто 46,2 % из зарегистрированных преступлений.

836 из раскрытых преступлений совершены лицами, ранее совершавшими преступления, 540- группой лиц, 200 - в нетрезвом виде, 181 - лицами младше 18 лет или же с их участием, 330 - наркоманами, или лицами, находящимися под наркотическим опьянением.

77,2% из выявленных правонарушителей были в трудоспособном возрасте, нигде не работающие и не обучающиеся, 13,0% - раннее судимые лица. 4,6 % преступлений совершены в нетрезвом состоянии, 5,9%- женщинами, 3,2% - детьми до 18 лет.

За отчетный период зарегистрировано 773 преступления в связи с бытовым насилием, 10,3% из них совершены в нетрезвом состоянии, 9,6% - раннее судимыми лицами. 93,9% из преступлений, связанных с насилием в семье, относятся к нанесению тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью, 1,3% - к умышленному убийству и попытке умышленного убийства, 4,8% - к остальным преступлениям.