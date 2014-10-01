В Шереметьево задержан азербайджанец подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Баку. 1 октября. REPORT. AZ/ В московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля задержан азербайджанец Эльшад Гусейнов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, задержанный пытался вылететь в Баку.

Организованная группа, в состав которой входил являющийся помощником депутата Государственной Думы Э. Гусейнов, вела преступную деятельность с 2011 по 2014 годы. По версии следствия, они систематически осуществляли незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации, осуществляя оптовые закупки пиломатериалов от частных поставщиков в городе Соликамск и поселке Менделеево Пермского края с последующим экспортом в Азербайджан, Иран, Китай и другие страны.

В августе 2014 года по данным фактам сотрудниками Главного следственного управление ГУ МВД РФ по Пермскому краю возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент размер ущерба, нанесенного государству, оценивается в 101 миллион рублей. По предварительным расчетам, совокупный ущерб, нанесенный государственному бюджету, может составить порядка полумиллиарда рублей.