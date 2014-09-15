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    В центре Баку трое мужчин ограбили женщину

    Преступники отобрали у жертвы мобильный телефон

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку ограбили женщину. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, трое неизвестных напали на Айдан Садыгову и отняли у нее мобильный телефон. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Насиминского районного управления полиции (РУП) задержали лиц, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Ширванского района Алиджан Хейбятов и Кенан Шахгялдиев, а также житель Кюрдемирского района Аловсат Амиров.

    По данному факту ведется расследование.

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