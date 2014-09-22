В Хатаинском районе водитель такси ограбил клиента

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе г.Баку водитель такси ограбил клиента. Об этом Report сообщили в Бакинском городском главном управлении полиции (БГГУП).

Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Юсифа Сафарова. Так, неизвестный водитель автомобиля марки "Mercedes" взял у жителя Баку Энвера Сафарова 100 манатов под предлогом размена купюры, а затем скрылся с места преступления. В результате оперативных мероприятий сотрудниками отдела полиции №37 Хатаинского районного управления полиции (РУП) был задержан по подозрению в грабеже Рашад Амрахов (1984 г.р.).

По факту ведется расследование.