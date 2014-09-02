В Украине задержаны четверо подозреваемых в убийстве мэра Кременчука Олега Бабаева

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Украине задержаны подозреваемые в убийстве мэра Кременчука Олега Бабаева. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, по словам заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного следственного управления Виталия Сакала, в ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий были установлены и задержаны четверо человек, которых подозревают в совершении убийства О. Бабаева. Самому молодому из них 22 года. Суд решает вопрос избрания меры пресечения задержанным в виде ареста. Следственные действия продолжаются.

Мэр города Кременчук, уроженец Шамкирского района Азербайджана Олег Бабаев был убит 26 июля. В него стреляли из белого автомобиля ВАЗ 2108.