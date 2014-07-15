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    В Тбилиси в аварии погибли двое граждан Азербайджана

    Автомобиль БМВ с азербайджанскими госномерами врезался в грузовик

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В результате ДТП  в Тбилиси погибли двое  граждан Азербайджана.

    Как передает REPORT, об этом сообщила   служба по чрезвычайным ситуациям Тбилиси. 

    По данным службы, автомобиль БМВ с азербайджанскими госномерами врезался в грузовик.  В результате аварии погибли двое граждан Азербайджана -  отец и сын водителя. В автомашине  также находилась женщина, которая в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу.

    На месте происшествия находятся представители патрульной полиции, криминалисты.

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