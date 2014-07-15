В Тбилиси в аварии погибли двое граждан Азербайджана

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Тбилиси погибли двое граждан Азербайджана.
Как передает REPORT, об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Тбилиси.
По данным службы, автомобиль БМВ с азербайджанскими госномерами врезался в грузовик. В результате аварии погибли двое граждан Азербайджана - отец и сын водителя. В автомашине также находилась женщина, которая в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу.
На месте происшествия находятся представители патрульной полиции, криминалисты.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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