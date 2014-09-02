В Сумгаите похищенный ребенок найден спустя 20 дней

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгаите найден похищенный ребенок. Об этом Report сообщили в ГУП Сумгаита.

Двухмесячный младенец был найден на территории Бинагадинского района и передан полиции Сумгаита.

Напомним, что инцидент произошел 13 августа в Сумгаите. Двухмесячный ребенок Айсель Ахмедовой, проживающей по адресу г. Сумгаит, 29 квартал, д. 11/16, кв. 30, был похищен неизвестной женщиной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 144.1 УК (похищение человека), ведется расследование. В настоящее время устанавливается личность похитителей.