В Санкт-Петербурге четыре азербайджанца признаны виновными в похищении своего земляка

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении четырех азербайджанцев, похитивших своего земляка с целью получения выкупа.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Главного следственного управления Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу, собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Низами Гусейнова, Рауфа Габибова, Аслана Гасанова и Сейрана Нуриева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных по статье похищение человека, разбой, вымогательство, похищение документов УК РФ.

Приговором суда назначено наказание: Габибову - в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Гасанову и Нуриеву - в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а Гусейнову - 8 лет лишения свободы, всем с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.