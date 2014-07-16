В Санкт-Петербурге азербайджанца ограбили на 1,5 миллионов долларов

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В петербургском аэропорту «Пулково» неизвестные ограбили гражданина Азербайджана на крупную сумму.

Как сообщает REPORT со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел на территории центрального пассажирского терминала аэропорта. Люди в масках разбили стекло в автомобиле и вынудили троих мужчин - гражданина Азербайджана и двух его охранников выйти из машины. Затем злоумышленники заставили их лечь на землю. После этого их увезли на машине в неизвестном направлении, и высадили в малолюдном месте.

После случившегося потерпевшие обратились в полицию и заявили, что похитители украли у них 1,5 миллиона долларов.

Cотрудники МВД пытаются установить личности злоумышленников и проводят оперативно-розыскные мероприятия.