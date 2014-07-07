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    В Самаре в ДТП заживо сгорел уроженец Азербайджана

    Управляемая им машина сгорела и взорвалась

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Самаре произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом. 

    Как сообщает REPORT со ссылкой на российские СМИ, 29-летний мужчина, управлявший Chevrolet Cruze, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Lada Priora, которой управлял 30-летний уроженец Азербайджана. 

    После столкновения Priora загорелась и взорвалась. Водитель и 31-летний пассажир Priora от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель иномарки был госпитализирован.

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