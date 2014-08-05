В России армянину дали максимальный срок за совершенное им тяжелое ДТП

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Троицкий суд Москвы приговорил к 6 годам и 9 месяцам колонии водителя грузовика «КАМАЗ» Грачью Арутюняна, признанного виновным в ДТП с 18 жертвами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА-Новости, армянин получил максимальный срок за подобное ДТП.

Напомним, что груженный щебнем грузовик, за рулем которого был гражданин Армении Г.Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в рейсовый автобус с 64 пассажирами, ехавший из Подольска в Курилово. В результате аварии погибли 18 человек, пострадали более 40.

В ходе следствия выяснилось, что грузовик как следует не обслуживался, в итоге тормоза у него были неисправны. Арутюнян, как считает следствие, должен был знать об этом.

ДТП под Подольском стало одним из наиболее тяжелых по числу жертв за всю современную историю России, а также повлекло за собой общественный резонанс. Большинство россиян, а также родственники погибших и раненых требовали сурового наказания Г.Арутюняну. У армян же недовольство вызвал тот факт, что его привели в суд в женском халате.