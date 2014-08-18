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    В результате столкновения двух автомобилей марки Mercedes в Баку погибли двое, ранены - четверо

    По факту в Насиминском РУП ведется следствие

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Баку в результате ДТП произошла трагедия. Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 18 августа около часа ночи на новой кольцевой дороге в Ясамальском районе столкнулись два автомобиля марки Mercedes, управляемые Туралом Ибрагимовым и гражданином России Азером Алекперовым.

    Пассажирка Т.Ибрагимова - жительница Сумгаита Фатма Дуньямалыева погибла на месте происшествия. Сам водитель и двое других пассажиров - его супруга Алида, малолетний сын Намиг, а также жители поселка Мехтиабад Кямаля Гасымова и малолетняя Хадиджа Гасымова доставлены в больницу. Также доставлены в больницу пассажиры А. Алекперова - жительница Баку Айбениз Алекперова, жители Горанбойского района Нармин Маммедова и ее сестра Нигяр. Турал Ибрагимов скончался в больнице. Айбениз Алекперовой, Нармин Мамедовой и ее сестре Нигяр оказана первая медицинская помощь.

    В районном управлении Насиминского района по факту ДТП ведется следствие.

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